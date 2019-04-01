集資額跌逾54億 新股IPO首季大減四成

今年第一季，本港新股數量及集資額均較去年同期有所下跌，期內錄得38宗IPO（不計由GEM轉主板），按年下跌40.6%，其中33宗為主板上市，5宗在GEM上市。據本報統計，首季新股集資約190億元，與去年同期的244億元相比，亦下跌22%。不過，安永報告指出，本港首季IPO數量及集資額均仍位居全球首位。由於今季新股反應遜色，故期內有超過六成新要以下限或近下限定價，而去年同期僅得4隻新股有採用此定價策略。



今年首季，31宗於主板上市的IPO中，有6宗公開發售部份認購不足，一宗國際發售認購不足。認購最為熱烈的是豆盟科技（1917），公開發售部份超購440.7倍。反觀去年同期，主板上市的新股均能在公開發售部份錄得超購，其中毛記葵涌（1716）超購最多，達6288倍。



六成新股近下限定價



定價方面，今年首季於主板上市的新股中，有64.5%以招股價下限或接近招股價下限定價，僅有4隻新股是以招股價上限或接近上限定價。去年同期，48.3%的主板新股以招股價上限或接近上限定價，僅有4隻新股是以招股價下限或接近下限定價。



今年第一季上市的新股中，集資額最多的前三名中，有兩家為新經濟公司——基石藥業（2616）及貓眼娛樂（1896），排名第三的是中國旭陽集團（1907），而去年同期，集資最多的前三名均來自傳統行業，包括甘肅銀行（2139）、雅生活服務（3319）及正榮地產（6158）。



未見「超購王」 市場欠炒作



致富證券投資銷售部董事郭家安表示，受環球政治不確定性因素影響，今年首季，散戶對於大市及新股市場均是觀望為主，「冇咩太大意欲參與……新股唔似以前咁易估中（賺錢）」，因此新股市場未有出現被熱炒的「超購王」；在欠缺炒作的情況下，企業也不會盲目以招股價上限定價。



展望全年本港IPO市場表現，安永亞太區上市服務主管合夥人蔡偉榮仍維持集資額約2000億元的預測。他說，目前本港新股仍有龐大潛力，已有超過192家企業申請上市，但就全年集資額而言，很視乎能否吸引多一些科創企業來港上市，因今年上交所科創板及美股市場都將會是這一領域強有力的競爭對手。他認為目前港股氣氛未如理想，主要原因在於國內資金南下有困難，若港股通交易量更加活躍，將有助改善市場氣氛，帶旺新股市場。



