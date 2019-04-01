緊貼科技迎顧客需求 屈臣氏擲十億數碼化

屈臣氏集團早在2012年開始積極投資數碼科技範疇，預期至2020年累計投資額達10億元。屈臣氏集團董事總經理黎啟明認為「好值得」，因集團變得更數碼化、科學化及年輕化，並更緊貼顧客需求，對提升銷售表現已有一定成效。對於市傳新加坡主權基金淡馬錫有意減持屈臣氏10%股權，他稱淡馬錫有其財務顧問，集團會配合，未來就算有新股東加入亦不影響營運。



黎啟明稱，將科技融入傳統零售有助更深入了解市場發展，大數據分析可應用在店舖選址、倉儲管理及了解顧客購買模式等方面。數碼化是持續的，「不是投資10億元後就停，會一路做」，集團財務狀況穩健，不過投資都要視乎實際需要，考慮回報、效率及顧客反應等，未來會繼續投資，但未有具體預算。



尋找合作夥伴效率更快



集團設有科技合作夥伴計劃，過去與不同公司合作，涉及電子商貿、店舖系統、數據科學、人工智能等領域，較為人熟知或是騰訊（700）與美圖（1357）。屈臣氏集團首席營運總監倪文玲直言，「要快的，一定是合作」，集團現時已有15000家零售店，今年再以平均每7個小時開一間分店的速度擴充，收購一兩間企業未必足以支撐發展，找合作夥伴更適合，合作公司中「有大有細有Startup （初創企業 ）」。



增加科技及服務元素助提高顧客消費意欲，未來仍有提升空間。她表示，由於現時未有足夠科技，店舖設計及佈局大致分為幾類，如商場舖是一類，住宅區的是另一類設計。不過，集團未來冀做到每間店舖都有獨特設計及佈局，以吸引顧客及提高平均客單價，尤其是高增長35歲以下的年輕顧客及VIP會員。



在內地網購盛行及經濟放緩之下，集團去年來自中國市場銷售收入仍按年增一成，對於集團有何生存之道，黎啟明稱最重要是營運模式如何適應及貼近市場與顧客，「貼近就唔會輸」。



