延期年金可扣稅 中銀滙豐爭搶頭啖湯

由今日（4月1日）起，市民購買合資格延期年金及參與強積金自願供款可獲扣稅，兩者合共享有6萬元免稅額上限。兩大龍頭銀行中銀香港（2388）及滙豐搶閘公布可扣稅延期年金計劃詳情。



兩行首推的計畫均針對中老年人士，中銀主打百分百保證內部回報率（IRR）3%至3.33%吸客，滙豐的IRR則介乎約3%至逾3.5%，看似較高，但當中有兩至三成屬非保證部分，至於兩行計畫的入場門檻按保監局指引一律為總保費18萬元。



內部回報率獲十足保證



中銀昨宣佈，今起公開發售一款由中銀人壽所推的固定年期可扣稅合資格延期年金計畫，主要針對需要籌劃退休、接近退休以及已退休客戶群，投資年齡要求為40歲至75歲。該計劃提供15年或20年兩個保障年期選擇，保費繳付期均為5年。若是15年保障期，客戶於5年後便可即時收取年金；若是20年保障期，客戶則於10後收取年金，兩者的年金入息期均固定為10年。假設是年繳保費，期滿時IRR為全保證3%至3.33%，視乎保單年期及貨幣選擇而定。計畫提供美元、港元或人民幣保單貨幣選擇，最高保證3.33%的IRR屬20年保障期的美元保單。



中銀人壽副執行總裁及銷售總監張子裘強調，新推的可扣稅延期年金計畫的特色在於IRR是百分百保證，指總回報若有兩、三成屬非保證部分，都有可能會大大影響整體IRR。他又說，中銀會向特選客戶提供豁免1個月保費優惠，相當於首年保費8.33%折扣優惠，其他客戶亦可享半個月保費豁免優惠。他指出，本月內將推另一隻針對年輕人士的終身延期年金計劃，但IRR料會較低。另外，滙豐同日宣佈，今日開始推出兩項合資格延期年金計劃—「滙豐聚富入息延期年金計畫」及「滙豐盈達延期年期計畫」，前者申請人須介乎41歲至65歲，供款5年或10年，第10年後收取年金10年，預期最早可於第6個保單年度回本；後者申請人須介乎46歲至70歲，供款5年，第5年後收取年金20年或至99歲，預期最早可於第8個保單年度回本。兩個計畫設有港元及美元保單貨幣選擇，首年保費有最多7%保費折扣。



