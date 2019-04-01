﻿人幣業務增雙位數 工銀冀今年保持增幅

去年人民幣匯價高低波幅達10%。工銀亞洲金融市場部總經理詹偉基表示，正因人民幣表現波動，為該部門帶來不少業務機會。該行去年人民幣相關業務收入錄得雙位數增長，雖料今年人民幣波幅將收窄至6%，今年來人民幣相關收入亦見放緩，但冀全年可保持去年相若增幅。此外，他估計港匯續弱，金管局接錢陸續有來，銀行總結餘將再降，但香港外匯儲備雄厚，並不擔心會有太大壓力。



詹偉基表示，去年該行金融市場部的營收及自營交易收入，按年上升逾10%，代客及「造市」交易量大增40%，主要因為去年市況異常波動，人民幣高低波幅達10%，刺激了客戶的對沖風險需求，同時投資機會亦增多。



料人幣輕微升值



去年該部門的人民幣相關收入倍增，但他指出，今年來相關收入略為放緩，因市場觀望中美貿易談判結果，加上期內人民幣波幅不大。雖然今年市場存在不確定性，且料人民幣波幅將收窄至約6%，相信代客及「造市」交易量要保持40%增幅會有一定難度，加上市場競爭競烈，惟料全年人民幣相關收入可保持去年的雙位數增幅。他估計人民幣今年維持雙向波動而偏向輕微升值。



工銀亞洲於去年獲母行任命為商品及外匯備份交易中心，在亞洲時區為海外兄弟行提供交易平盤服務。他說，金融市場部去年因此達成相關交易筆數超過1萬筆，按年激增一倍，並帶動商品及貴金屬交易量上升，冀今年交易筆數可再增50%。



港匯方面，他認為銀行總結餘正常水平應介乎40億至200億元，以現時總結餘水平，「（香港）水頭充足，難見港元利率有飆升壓力」，惟港美息差仍存60至70點子，故不斷仍有套息活動，港匯將持續徘徊於7.85弱方兌換保證水平，金管局亦會繼續接錢，總結餘將逐步縮小，但本港外匯儲備高達逾4000億美元，足有能力捍衛港元，所以「不太擔心香港有甚麼太大壓力」。