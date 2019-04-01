—萬威國際（167）去年虧損按年擴大1.48倍，至2.22億港元。收入按年減少16.1%至4.33億港元。每股虧損8.29港仙，2017年虧損為3.3港仙。
—恒盛地產（845）去年虧轉盈，收入100.9億元（人民幣，下同），按年大升1.91倍，帶動純利5.25億元，2017年蝕260.9億元，每股盈利0.07元。期內房地產銷售為74.6億元，按年跌13%；售出樓面面積為30.6萬平方米，升8.9%。
—麥盛資本（1194）去年蝕4.66億元，按年虧損擴大19.5%，每股虧損20.4仙。期內收入8.14億元，跌2.9%。主要由於可換股債券重組虧損，以及市場融資難度加大，導致銀行及其他借款的實際利率增加。
—長盈集團（689）去年虧損1.15億元，按年多蝕1.1倍，每股虧損2.26仙。期內收入7142萬元，按年增加23.4%。虧損主要由其發行的可換股票據及金融資產虧損所致。
—中國智慧能源（1004）公佈，去年4月至12月收入為8.57億元，股東應佔虧損1.95億元，每股虧損2.08仙，不派發股息。按業務劃分，期內清潔能源業務收入2.33億元；證券買賣收入478.4萬元；投資收入199.7萬元；大宗商品貿易收入6.18億元。集團早前已宣佈將更改會計年度結算日，由3月底改為12月底，故2018年業績只計入9個月的營運數據。
—中國高速傳動（658）去年盈利下跌53%至2.08億元（人民幣，下同），每股盈利0.128元，派末期息每股0.08港元。期內持續經營業務收入為82.04億元，按年增2.7%，其中風力發電齒輪傳動設備業務收入增1.4%至68.97億元，工業齒輪業務業務收入增近三成至12.99億元。
—熊貓綠能（686）去年虧損為4.51億元人民幣，按年擴大1.9倍。每股虧損4.73分，不派末期息。期內收入21.08億元，按年增長38.5%。EBITDA為17.72億元，按年增47.9%。