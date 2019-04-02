﻿劉鶴啟程赴美續磋商 貿談有進展 杜指彈329點

中美兩國貿易談判有進展，加上中國製造業PMI數據意外回升，利好全球投資氣氛。美股第二季開局表現向好，杜指早段曾升263點，見26191點；納指則升80點，見7809點；標普500指數升25點，報2860點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26258點，升329點；納斯達克指數收報7818點，升89點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見65.58港元，較香港收市價升0.83港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見370.27港元，較香港收市價升5.27港元。



英脫歐再交國會表決



中美第八輪經貿高級別磋商上周在北京舉行。新華社報道，國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤及財長努欽討論協議有關文本，並取得新進展。中國外交部表示，劉鶴已啟程前往美國，準備進行第九輪中美經貿高級別磋商。



英國脫歐方面，首相文翠珊上周第三度提交脫歐協議予國會表決，仍然未能過關。英國議會今晨會就脫歐進行新一輪「指示式投票」。有報道指，如果脫歐方案再度失敗，文翠珊或會於周三宣佈解散國會，提前舉行大選。



個股方面，對貿易關係敏感的重型機械股Caterpillar上升3%，波音亦升1.5%；摩通及高盛亦上升超過2.5%，推動大市上揚。



美國供應管理協會（ISM）公佈，3月製造業指數由2月的54.2升至55.3，高於市場預期的54.5。但美國其他數據較參差，反映經濟仍有隱憂。



美國3月Markit製造業採購經理指數（PMI）終值為52.4，為2017年6月以來新低，初值為52.5,2月終值為53。美國2月零售銷售按月下降0.2%，預期為上升0.2%。



美國國債孳息曲線上周扭轉倒掛情況，美國10年期國債孳息率短線上漲，目前報2.485厘，3個月期孳息率則報2.4厘，兩者息差為約兩周最大。



港股飆510點創九月高



港股方面，中國官方及財新上月製造業採購經理指數（PMI）均勝預期，顯示內地製造業回復擴張，加上市場憧憬中美貿談將有成果，推動中港股市破位飆上，恒指最多彈561點，高見29612點，創去年6月21日以來新高，收升510點，報29562點，大市成交達1286億元。



帝鋒證券及資產管理行政總裁郭思治表示，踏進4月首個交易日，恒指高見29612點，升穿上月19日高位，有利後市上試三萬大關。但郭思治認為，本月市場交投能否配合，將成為左右大市欲破三萬大關的關鍵。