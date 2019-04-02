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﻿三月財新PMI勝預期

2019-04-02 列印
　　財新公佈，經季節性調整，3月內地PMI回升至50.8，高於市場預期中值及2月的49.9，創八個月新高，為四個月來首次重返擴張水平。連同早前官方公佈的3月製造業PMI報50.5亦遠勝預期，兩項指數齊齊重上榮枯線，反映內地製造業活動重新擴張。

　　期內中國製造業產出連續兩個月擴張，廠商反映，產出增長主要來自於新訂單總量回升。新訂單總量連續兩個月回升，增速雖然偏低，但有轉強跡象；新出口訂單指數也扭轉2月收縮狀態，出現小幅回升。2019年首季，新出口訂單總量已擺脫2018年以來的下降趨勢。

　　受部份廠商提高產量、開發新業務需增加人手影響，3月製造業用工逾五年來首次出現擴張。用工增長原因還包括製造業產能持續緊張，積壓工作量不斷上升。
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