自願醫保爆搶客潮 友邦保誠回贈吸客

自願醫保計劃（VHIS）正式推出，各間保險公司昨天搶推優惠吸客，以龍頭友邦香港最為進取，其「標準計劃」設有「全城最低價」保證，首1萬位投保人可回贈保費差價。原本沒推保費折扣優惠的保誠香港，在昨晚亦加推保費回贈，在5月底前購買自願醫保或其他醫療保險，均可有4個月保費回贈。



至於宏利香港，為購買自願醫保的新客提供首年保費10%折扣優惠，保單轉移的客戶同樣有首年保費10%折扣優惠，需於上半年之前完成投保或者「轉保」。此外，為4位或以上家人購買自願醫保，最高可享20%的投保折扣。



在產品設計上，友邦香港的「靈活計劃」，在未知已有疾病保障一項，不設保單年期分段賠償規定，由保單生效後31日起，將按保障限額全數賠償。據食衞局設計的框架，保險公司在第4個保單年度起才需要全數賠償。



須了解日後加幅水平



保險產品比較平台10Life創辦人倫沛然表示，綜觀自願醫保的保費水平以及新客優惠，保險公司在攻勢上相當進取。特別是大型保險公司為免客戶流失，在釐定保費水平上具有競爭力，但呼籲投保者要留意日後保費的加幅水平。



友邦香港及澳門自願醫保計劃總裁兼首席科技及營運官葉文傑，昨日回應保費上調壓力時，指由於醫療通脹壓力，保險公司每年檢視自願醫保保費水平，有機會調整保費，但他稱，友邦香港過往「醫療保費的加幅都比醫療通脹為低」。



食衞局要求保險公司為現有醫療保單客戶提供一次，轉移到自願醫保產品的機會。在「轉保」安排方面，各家保險公司都有免核保安排。



葉文傑說，友邦香港部份指定客戶，可以免核保由現有的醫療保單，轉移至同級別的自願醫保產品。



