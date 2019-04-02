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中國債券納彭博巴克萊債券指數

2019-04-02 列印
　　中國債券由昨日起，正式納入彭博巴克萊全球綜合債券指數，滙豐資本巿場亞太區聯席主管陳紹宗估算，在未來20個月，單是被動型基金流入中國債市的資金規模將達1500億美元，相當於約1.17萬億港元。他又指，雖然中國債券違約率在上升，但認為這是正常情況，而中國債券違約率目前仍低於成熟國家市場。

　　陳紹宗稱，中國目前為第三大的債券市場，但過往外資持有中國債券的比例偏低，原因之一是人民幣匯率波動，令外資對持有中國債券抱有戒心，但實際上在岸市場已有足夠的工具讓投資者對沖匯價風險。

　　隨著中國債市趨向成熟，陳紹宗指，被動型基金為免跑輸指標，有需要增加持有中國債券比例。

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