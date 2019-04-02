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和黃中藥冀新藥市佔達四成

2019-04-02 列印
　　和黃中國醫藥於去年11月正式銷售的治療結腸癌新藥Fruquintinib（產品名稱Elunate），目前已有最少1000位病人用藥，料未來的市佔率將可達30%至40%，並正爭取加入中國醫保藥品目錄。

　　和黃中藥行政總裁賀雋（Christian Hogg）直指，近期內地推出多項藥物市場政策，令中國藥物採購更透明，仿製藥價格降低，對中國藥企發展以至吸引人才有正面效果。

　　據和黃中藥透露，目前使用Elunate的五個療程之中，有兩個療程可獲免費，其餘三個療程的費用達一萬美元（約7.85萬港元）由病人負責。

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