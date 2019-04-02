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中生料集中採購影響微

2019-04-02 列印
　　市場憂慮對價格有壓力的國家藥品集中採購（GPO）政策將由此前的「4+7」（即11個試點城市）擴展至更多地區，中國生物製藥（1177）主席謝炳昨日表示，公司確有數種大型藥品涉及首批GPO政策，但第二批所涉藥品則較少。另外，公司有部份藥品可在名單執行前通過一致性評價，利於公司中標並搶佔市場份額，預計第二批「4+7帶量採購」對公司負面影響不大。

　　問及今年的發展目標，謝炳表示，2019年的目標年度銷售額為按年增長雙位數，其中約10%將用作研發開支，即約20億元（人民幣，下同），而公司去年研發開支為21億元，亦佔公司銷售約一成。

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