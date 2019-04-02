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忠旺去年賺42億增近兩成

2019-04-02 列印
　　內地鋁加工企業中國忠旺（1333）公佈去年業績，純利增18.7%至41.95億元（人民幣，下同）。首席財務官葛文達表示，公司正由純製造商，漸漸轉型至綜合解決方案供應商，為客戶度身訂造產品，料定價可有調升空間。

　　去年忠旺收入256億元，按年增長31.6%，葛文達表示，公司開始集中製作高端鋁產品，藉提升加工費來帶動收入。葛文達又稱，為配合該方針，今年將主要增聘研發人員與技工，而去年研發開支大增93.4%，至11.5億元，是根據每年收入的4%撥作研發，相信今年比例相若。

　　該公司天津廠房去年整年投產後，其鋁壓延業務收入為50.5億元，按年大升2.17倍。

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