﻿中環IFC外望——誤傳黃光裕早放監 國美股價曾升21%

猛虎出獄有幾勁？睇吓噚日國美零售（493）嘅股價就知一二！噚日晏畫，有內地傳媒引述國美零售投資關係總監李虹話，創辦人黃光裕（見圖）將會喺出年出獄回歸，佢又話一直有同黃光裕匯報公司轉型進展，並指當佢回歸後，進展或者會更快。



消息一出即時刺激國美股價搶升21%。之後李虹急急腳澄清，話係傳媒聽錯，黃光裕放監期冇改，仍然係2021年，「澄清」之後國美升幅即時「水瓜打狗」唔見一截，最後只上升5%。不過，內地記者事後堅稱無聽錯，咁究竟係誰是誰非，就只有天知地知，你我都唔知！



另外，國美零售首席財務官方巍話，由於宏觀經濟較為疲弱，集團傳統業務受到影響，令舊年銷售收入跌10%至643億元人民幣。方巍亦都話，今年預計會新增16間大型綜合體驗店、新開近200間家電館，新開500間加盟店，同200間自營店。



騰訊劉熾平成新打工皇帝



香港打工皇帝係邊個？若干年前一直係長和大班霍建寧穩佔席位，不過近年已經落入內地民企高層手上。最新鮮滾熱辣資料顯示，呢個「皇帝」位已經畀騰訊（700）總裁劉熾平取得。



據騰訊2018年報披露，劉熾平舊年人工達3.13億元人民幣，按年大增32%，喺人工當中，2.84億屬股份酬金，2820萬元係薪金及花紅。若果平均除以一年365日計，劉總日薪高達85.7萬人仔，計返港元高達100萬元一日！



至於對上一位「打工皇帝」，就係中國恒大（3333）行政總裁夏海鈞，夏總於2017年度的董事人工高達2.98億元人民幣。曾經穩坐香港「打工皇帝」19年的長和大班霍建寧亦不可忽略，2017年年薪連花紅亦高達2.1億元。



高瞻