﻿中環IFC外望——支付寶「刷臉支付」進駐香港機場

螞蟻金服旗下支付寶昨日宣佈，12部人臉識別設備「蜻蜓」正式進駐香港機場，禁區內的Duty Zero by cdf免稅店率先讓消費者體驗「用塊面畀錢」！該店為支付寶於中國境外的第一家刷臉支付商店，服務主要是針對內地遊客出遊時的需求。



於中免集團Duty Zero by cdf免稅店內，收銀台上放有「蜻蜓」，其大小與iPad相若，顧客在付款時先輸入手機號碼，再將臉部對準鏡頭，人臉識別完成後，幾秒鐘即完成支付；而整個付款過程由以前大約30秒縮短至十幾秒。



支付寶港澳台總經理李詠詩話，集團一直協力與香港機場管理局一同打造一個智慧機場，內地遊客在香港機場與平日出門無異，購物飲食都可以用支付寶「找數」，只需要一部手機甚至自己的一張臉就可以解決付款問題。



螞蟻金服資深演算法專家李亮指，透過軟硬件的結合，智慧演算法與風控體系綜合保證準確性及安全性，目前識別的準確率為99.99%。



滙豐Reward+助活用獎賞錢



滙豐銀行宣佈，推出滙豐Reward+應用程式的分享「獎賞錢」功能 ，客戶可將個人名下信用卡戶口賺取的「獎賞錢」，即時與身邊的親人或朋友分享，而經獲取的「獎賞錢」可以立即當現金積分來使用。客戶亦能夠透過滙豐Reward+的「賞付款」功能，將獲取的「獎賞錢」，用來繳付單項信用卡交易帳項或整張信用卡月結單。



滙豐香港區零售銀行及財富管理業務主管欣格雷表示，滙豐是全港首間銀行推出這項創新功能，客戶從此可以透過電子平台更方便靈活地使用信用卡積分。他亦表示，持卡人可於滙豐Reward+應用程式中調動每一分「獎賞錢」，不但能向親友送上「獎賞錢」作為小禮物，亦可以利用「獎賞錢」作為飯局分帳等用途。欣格雷相信，新功能可以促進客戶在社交圈子的互動，革新信用卡積分的功能。



高瞻