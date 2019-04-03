﻿首推基本存貸 半年內正式營運 渣打百人團隊投身虛銀

由渣打香港牽頭的SC Digital Solutions，奪得首批虛擬銀行牌照。渣打香港行政總裁禤惠儀表示，已組成為數約100人的團隊，正進行開業前籌備工作，將爭取虛擬銀行在6至9個月內正式營運，初期會先推出基本存貸服務。她又指，虛擬銀行的定位是「一部手機入面做到所有銀行服務」，着重提升客戶體驗，不會以掠奪性定價搶客戶。記者 葉盛



禤惠儀表示，獲得發牌只是「第一關」，接住還有其他籌備工作需要完成，包括風險管控、反洗錢及遙距開戶所涉及認識你的客戶（KYC），目前仍不斷與監管機構互動。至於合營的虛擬銀行會有獨立品牌，但現階段不透露。



她透露，目前約有100人團隊，部分來自渣打銀行，有熟識銀行業監管要求、或者在海外有營運虛擬銀行經驗的員工。未來會繼續增聘人手，但沒有設下一個硬性的指標。



不設最低結餘收費



在產品服務方面，禤惠儀稱，虛擬銀行在開業初期先推出基本存貸服務，由於虛擬銀行是全牌照銀行，日後亦有空間增加其他銀行產品服務。但具體上，會在基本服務推出後，總結經驗再作決定。同時，虛擬銀行的定位要達致普惠金融，主要服務本港客戶群，亦不會設最低結餘收費。



SC Digital Solutions的股東還包括電訊盈科（008）、香港電訊（6823）和攜程金融。禤惠儀雖未有具體披露三方的合作策略，但她提到，合營的虛擬銀行大方向是將銀行服務帶入生活層面，並舉例稱：「在攜程網上預訂酒店時，不是用戶需要再親身去銀行兌換外匯或者購買旅遊保險，而是有關服務已經同步出現在用戶面前。」



同場的香港電訊執行董事及集團董事總經理許漢卿則表示，旗下的會員獎賞計畫The Club，已經擁有270萬會員，聯同電訊盈科建立了完整的電訊、媒體及娛樂的生態圈。她指，虛擬銀行服務全由網上進行，香港電訊作為本港最大電訊流動營運商，在涉足虛擬銀行上有優勢。



禤惠儀：與傳統銀行無競爭



另外，被問到渣打為傳統銀行，再營運虛擬銀行，兩者會否互相搶客。禤惠儀回應指，不少港人都有多過兩個銀行戶口，不認為會構成競爭。她又指數碼化是銀行業的大趨勢，「虛擬銀行與渣打傳統銀行打算會雙線發展」，傳統銀行的優勢在於與客戶有長期的關係，已有不同的銀行服務推出市場；至於虛擬銀行潛在商機龐大，起初對於已習慣數碼化的客戶會較容易接受。