﻿美股連升三日後回軟

高雄市長韓國瑜旋風訪問香港、澳門和大陸。在香港，他的熱度不高，在海峽兩岸則人氣爆燈。 大家現時都在緊盯韓國瑜會否參加二〇二〇年台灣總統大選。韓國瑜的公開表態是他會做足高雄市市長四年任期，不傾向參加二〇二〇年台灣總統大選。不過國民黨主席吳敦義多番徵召韓國瑜入伍參選，令到事情急劇變化。 韓國瑜早前在訪問大陸的最後一天，遊覽廈門南普陀寺的時候，被傳媒問及會否回心轉意參選總統時，他回應道：「老鼠偷拖鞋，大的在後面。」韓國瑜說話真的趣味盎然，不似得香港政客那樣枯燥乏味。這句話的歇後語是說不應該只著眼於蠅頭小利，而忽略了後面的重大利益，但字面上的「大的在後面」，就令人浮想聯翩。 講到「...

2019-04-03