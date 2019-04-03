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﻿美股連升三日後回軟

2019-04-03 列印
        中美製造業數據回暖的利好消息被消化，加上美國2月份耐用品定單較預期遜色，美股在連升3日後昨晚早段回軟，杜指開市初段下跌115點報26143點，納指跌10點報7817點。

  由於飛機、電腦及電子產品的定單遜色，令美國2月份耐用品定單意外下跌1.6%，扭轉對上一個月經修訂後上升0.1%的情況，在扣除運輸設備的定單後上升0.1%，亦較預期稍遜。

  杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26179點，跌79點；納斯達克指數收報7851點，升22點。

　　滙控（005）美國預託證券價格曾見66.21港元，較香港收市價升0.76港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見368.32港元，較香港收市價升2.32港元。
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