中銀可扣稅延期年金 一次性付款享利息

中銀香港（2388）日前推出中銀人壽可扣稅延期年金計劃（固定年期），針對人群為40歲或45歲以上人士，保單權益人可自願性繳付5年保費，每年繳納6萬元，即可在生期間，於5年或10年後領取為期10年的每月保證年金入息。除每年供款外，若客戶希望一次性付款，預繳部份的保費可享有息率，美元及人民幣保單年利率為3厘，港元保單的年利率為2.5厘。



中銀香港個人金融產品部助理總經理兼保險業務處主管耿詠恒表示，目前正在統計有意投保的客戶總數，暫無確切數字，但公司現時每日收到大量來自客戶的查詢，他們關注的問題主要包括產品特性、回報率、收費、分紅，扣稅等。



根據介紹，該產品的保單貨幣有美元、港元和人民幣可選，IRR（內部回報率）則根據保費繳付模式的不同，介乎3%至3.33%。



預繳保費可享利息



昨日前往中銀查詢業務的蘇先生對該年金計劃有興趣。他說，延期年金計劃可令自己退休後有保障，且繳付五年保費即可獲得2厘利息，而強積金繳納10年費用利息僅得4厘，因此認為該計劃更好。他表示，自己是教育界人士，一般將收入的一至二成用於投資。



除了延期年金計劃，中銀人壽副執行總裁張子裘表示，中銀另希望於四月份推出針對年輕人的終身年金退休方案，主要針對人群為20至40歲，不在年齡範圍內的人群亦可投資，該項目正在等待保監局審批，相信可於本月內推出。



至於自願醫保方面，中銀集團人壽保險已於本月1日推出標準計劃產品，中銀集團保險有限公司健康保險部副總經理吳美晶表示，未來將推出更多靈活計劃產品，現時已提交相關材料，惟處於審核階段，稍後會做公佈。她指，如客戶需核保，可不必親身前往分行，而可通過電話進行，該行希望今年內推行全電子化。