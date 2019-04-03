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葉氏化工擬拓144家大嘜養車

2019-04-03 列印
        葉氏化工（408）年初斥資3000萬元人民幣增持內地汽車保養連鎖品牌大嘜養車，現持有該公司39%股權。葉氏化工副行政總裁葉鈞表示，截至去年底大嘜養車有56家店舖，部份已錄盈利，年內擴充至200家店舖的目標正按計劃進行中。

　　葉鈞指出，集團今年仍會專注發展主業，大嘜養車是新的投資項目，今年在擴大網絡的同時，會檢視業務模式的成熟性，再決定下一步發展方向及是否再增持。

　　集團業務包括溶劑、塗料、油墨及潤滑油，去年收入為123.88億元，按年增兩成，受惠於主要收入來源溶劑業務的貢獻。溶劑業務將擴產，泰興新生產線的醋酸酯產能將達55萬噸，預期今年下半年投產。

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