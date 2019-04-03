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債券通日均交易逾60億美元

2019-04-03 列印
        港交所（388）行政總裁李小加表示，債券通自2017年開通以來發展態勢良好，今年首兩個月的日均交易量達到逾60億美元，昨日交易額達75億美金，而最高紀錄為日交易額110億美元。不過，李小加表示，鑑於當前國際市場利率、人民幣匯率以及全球管控等諸多因素影響，料南向債券通今年內無緣面世。

　　李小加昨日出席一論壇後表示，未來將從三個方向進一步發展債券通，即產品、互聯互通及金融結算設施。他解釋，債券通將從最早只有期貨產品，一步步不斷擴充，希望未來可引入債券回購及互換產品等，令投資者在資本市場上有多元化選擇。

　　互聯互通方面，李小加表示，現時債券通只開通了北向通，但開通南向通是歷史趨勢。不過，考慮到當前國際市場利率、人民幣匯率以及全球管控等諸多複雜因素，現時並非開通南向通的好時機，亦關注到短期內市場無此需求。
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