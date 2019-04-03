禪遊招股集2.4億 每手入場費2666元

挾騰訊（700）概念並無懼內地政策多變的手遊營運商禪遊科技（2660）來港上市，今日起至4月9日（下周二）招股，每股招股價介乎1.12元至1.32元，一手2000股，每手入場費2666.6元。董事長兼首席執行官葉升指，遊戲政策已漸見放寬，對公司無影響。



禪遊科技是次共發行1.8億股，10%作公開發售，集資最多約2.38億元。4月16日主板掛牌。獨家保薦人為國泰君安。葉升在記者會上指，目前公司已開發遊戲有30多個，其中16款將於年內推出，每季料有3至5款新遊戲上線。他續指，雖然內地政府去年在遊戲政策上有所收緊，但自去年底以來開始放寬，相信長遠對公司無影響。



根據招股書，禪遊自2018年4月起，已提交了19款手機遊戲的申請，並有15款遊戲獲得省級機關的初步審批，現正等待國家層面機關的最終審批。另外，公司於今年2月26日獲得一個新遊戲版號。截至去年底止，公司註冊用戶數量為4.42億人，平均每月付費用戶（MAU）112萬人，按年下跌20.51%。



公司引入2名基石投資者，包括於深交所上市的互動娛樂公司蕪湖三七的董事長李衛偉，以及上海姚記撲克的董事長兼總經理姚朔斌，分別認購價值1000萬元股份。



至於市場關注遊戲涉及博彩的問題，葉升指，雖然公司收入大部來自鬥地主，但此遊戲並無牽涉博彩，公司在開發遊戲方面亦不會偏向博彩方向。由於去年內地收緊手遊監管，部份棋牌類遊戲需要下架。



有份創辦禪遊科技、並以天使投資者入股的曾李青於會後向傳媒表示，禪遊的商業模式很好，棋牌類遊戲的收入穩定，尤其是經濟不好時，消費者更有時間玩遊戲，將會長期持有股份。曾李青目前持有禪遊20.15%股權。葉升本身都是與騰訊有關，他曾於2004至2010年期間擔任QQ遊戲產品總監。