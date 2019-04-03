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傳騰訊今發50億美元債

2019-04-03 列印
        騰訊（700）據報計劃今天發行約50億美元債，折算約390億港元，部份用作償還將到期的債務。同時，騰訊昨日有一款遊戲獲批版號，分析認為可吸引玩家參與。

　　彭博引述消息人士指，騰訊獲得國家發改委60億美元的發行配額，並計劃使用新債發行中的30億美元，用作償還即將到期的債務，包括5月到期的20億美元債。根據彭博數據指出，一旦確定發行價，或是今年內日本以外的亞洲區最大規模發美元債。報道又指，騰訊已聘用德意志銀行、滙豐、高盛與摩根士丹利，在昨日起，已為固定收益投資者安排一系列投資者會議。

　　騰訊日前計劃，將全球中期票據發行計劃限額，由100億美元提升至200億美元。而上一次發美元債，是在去年1月份4次發行，規模達50億美元。
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