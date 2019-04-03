傳騰訊今發50億美元債

彭博引述消息人士指，騰訊獲得國家發改委60億美元的發行配額，並計劃使用新債發行中的30億美元，用作償還即將到期的債務，包括5月到期的20億美元債。根據彭博數據指出，一旦確定發行價，或是今年內日本以外的亞洲區最大規模發美元債。報道又指，騰訊已聘用德意志銀行、滙豐、高盛與摩根士丹利，在昨日起，已為固定收益投資者安排一系列投資者會議。
騰訊日前計劃，將全球中期票據發行計劃限額，由100億美元提升至200億美元。而上一次發美元債，是在去年1月份4次發行，規模達50億美元。
中港夫婦當街遇劫，丈夫被斬甩兩指。兩名事主昨晨由內地回港，欲將人民幣三十萬元拿到換兌店賺取差價，疑行蹤洩露，在上水一間兌換店外被四名持刀賊人截劫，搶走載有款項的背囊，男事主反抗遭刀匪狂斬，兩手指被斬斷...
2019-04-03
四川省涼山彝族自治州森林上周六發生的山火仍未撲滅，但火勢終於受控，山火至今造成最少三十二人死亡，包括三十名救火人員，年紀最小的遇難者只有十九歲，料將追封為烈士。而有生還的消防員表示，火勢十分兇猛，一度要跳崖逃生。 其中一名犧牲的消防員蔣飛飛是四川省森林消防總隊涼山州支隊中隊長，其社交平台最後一條動態訊息指「再出發，求安慰啊」、留言稱「前三天連打了兩場，回來衣服泡起來還沒洗，又通知走了」。他的家人看到關於火災的報道，連忙給蔣飛飛打電話，卻一直無法接通。結果晚上十二點，接到電話通知蔣飛飛已不幸犧牲。 有從火場死裏逃生的消防員回憶指，當時他正在高山上撲救。至下午五時許，風向突變，...
2019-04-03
英國下議院周一辯論脫歐替代方案期間出現小插曲，有十二名赤裸上身的環保示威者闖入二樓旁聽席示威，抗議氣候變化，分散了議員注意力。在野工黨前黨魁文立彬更「瞪眼」看着示威者。事件擾攘約二十五分鐘，十二人全被拘捕。 事發時，辯論進行到一半，二樓旁聽席突然闖入這些示威者，有人站在看台上唱歌，呼口號抗議。攝影機捕捉到有些議員表情相當震驚，視線忍不住瞟向示威者，其中文立彬更被拍到「瞪眼」的一刻。 示威者有男有女，來自英國環保組織「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）。他們只穿內褲，身上寫上「SOS」、「停止浪費時間」，以及「馬上討回氣候公義」的口號。示威者全部背向國會議...
2019-04-03
據星島地產網報道，二手再錄用家承接個案。香港置業營業經理黃銘傑表示，長沙灣宇晴軒3座中層B室，面積441方呎，兩房間隔，望園景，原先叫價800萬，經議價後以787.8萬易手，呎價17864元，買家為首...
2019-04-03
由渣打香港牽頭的SC Digital Solutions，奪得首批虛擬銀行牌照。渣打香港行政總裁禤惠儀表示，已組成為數約100人的團隊，正進行開業前籌備工作，將爭取虛擬銀行在6至9個月內正式營運，初期...
2019-04-03
卡迪夫城上場英超因球證爭議性判決而敗陣，領隊禾諾克極度不滿，戲言今晚聯賽補賽作客曼城會派出U23小將出戰。尾三的藍鳥本身實力已遠遜藍月，今仗戰意更成疑，大敗一場不出為奇，讓球主客和讓三球「主勝」照捧。（NOW621台周四2:45am直播） 上仗卡迪夫城作東1:2不敵車路士，藍獅追和一球明顯越位在先，敵衞魯迪格侵犯單刀的蘇賀利又只罰黃牌。禾諾克怒斥：「今仗會以U23球員對曼城，因不管用甚麼球員，戰果都在球證掌握之中。」 曼城火力驚人 儘管禾諾克或只說晦氣話，但藍鳥今仗勝算有限，而且下輪作客般尼上演護級大戰，今仗留力絕不出奇。曼城各賽事六連勝，近四場豪取十五球，今仗縱有...
2019-04-03
藝術迷有福了，踏入4月，音樂劇一齣接一齣，不愁沒好劇睇！當中最矚目的，包括著名演員劉松仁有份創作的《利瑪竇》原型音樂劇，劇中把利瑪竇（Matteo Ricci）在中國傳教的不平凡一生搬上舞台，也藉由這...
2019-04-03
歌手張敬軒早前出席音樂節活動時，自爆曾收過fans好多千奇百怪露骨禮物，無端端變「虛擬老公」令佢心情忐忑不安。長期被「瘋粉」嚇親，軒仔成日都無覺好瞓，難怪黑眼圈咁深啦！日前下午，軒仔在男助手陪同下現身...
2019-04-03
高雄市長韓國瑜旋風訪問香港、澳門和大陸。在香港，他的熱度不高，在海峽兩岸則人氣爆燈。 大家現時都在緊盯韓國瑜會否參加二〇二〇年台灣總統大選。韓國瑜的公開表態是他會做足高雄市市長四年任期，不傾向參加二〇二〇年台灣總統大選。不過國民黨主席吳敦義多番徵召韓國瑜入伍參選，令到事情急劇變化。 韓國瑜早前在訪問大陸的最後一天，遊覽廈門南普陀寺的時候，被傳媒問及會否回心轉意參選總統時，他回應道：「老鼠偷拖鞋，大的在後面。」韓國瑜說話真的趣味盎然，不似得香港政客那樣枯燥乏味。這句話的歇後語是說不應該只著眼於蠅頭小利，而忽略了後面的重大利益，但字面上的「大的在後面」，就令人浮想聯翩。 講到「...
2019-04-03
《星島馬訊》同文余伯樂兄，奉「田戰轉谷戰，通常可秤先」為鐵律，而筆者也很認同，再引伸下去，應是「田谷轉泥戰，更加要秤先」。無論是沙田或谷中，香港草地賽事的水準高於泥地賽，應毋庸置疑，這從蔡約翰今季安排集中跑泥地賽爭功的「旋風腿」和「精算閃擊」身上已盡反映，問題只是跑泥地要講究場地性能，並非任何馬匹都能適應。 第二場五班一二○○米泥地。「日東昇」今季在五班起步，跑過幾仗無功後，本以為六歲馬里程已盡，想不到回巢容廄後，首戰即可在泥地此程上名，雖然賽事水準未必高，但在包尾入直路後，追勢有如天馬行空，起碼證明跑泥地可應付有餘。 至於「日東昇」在轉倉首戰上名後，接着跑了三仗雖然未再入...
2019-04-03