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交銀董事長彭純過檔掌中投

2019-04-03 列印
        外電引述知情人士透露，交通銀行（3328）董事長彭純將出任中投公司董事長一職；同時居偉民將升任中投總經理，接替現任總經理屠光紹。兩名知情人士稱，中投公司已於昨日上午召開內部會議，宣佈上述人事變動。

　　外電引述知情人士表示，兩位交行中層人士已經確認了上述消息，另中投也已召開內部會議，宣佈擔任交行董事長剛滿一年的彭純將赴任老東家中投公司擔任董事長，而此前中投公司董事長一職已經空缺長達兩年之久。同時，中投總經理屠光紹夠年齡退休，現任中投公司副總經理居偉民接任。有關此人事變動，中投暫未回應媒體查詢。

　　據交行官網顯示，彭純現年56歲，自2018年2月起任交行董事長一職。中投公司官網顯示，居偉民現年56歲，此前曾任中信集團副總經理等職。
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