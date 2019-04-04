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﻿放射設備商海吉亞擬港上市

2019-04-04 列印
        傳內地放射治療設備生產商海吉亞（Hygeia）擬來港上市，約籌2億美元。另昨日上市的東正金融（2718）首掛破底跌近一成。

　　外媒報道，海吉亞最快今年下半年招股，惟上市規模、時間等仍未決定。海吉亞的投資者之一是美國私募基金華平投資（Warburg Pincus），去年底曾傳出將於今年初成立40億規模的中國私募股權基金，投資醫療保健、金融、科技等範疇。海吉亞同時有營運癌症治療醫院，但兩方未有回應傳聞。

        東正金融昨日首掛，惟股價低開13%，更一度跌18.6%，收報2.77元，較上市價3.06元跌9.48%，每手1000股，帳面蝕290元。
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