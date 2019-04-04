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貿易通拓非報關業務

2019-04-04 列印
        貿易通（536）主要為客戶提供電子商貿及身份管理等服務，其中報關業務為最大收入來源，去年收入為1.69億元，佔總收入62%。總裁謝錦強表示，該公司近年積極發展非報關業務，以分散業務風險，相信若3至5年內非報關業務收入佔比增至50%會較理想。

　　謝錦強提到，報關業務與身份管理業務的業務周期不一樣，故整體公司業務較為穩定，不會大上大落。公司新發展的智能銷售點支付終端機已應用在市場上大部份的電子支付工具，以及與三家銀行合作。

　　對於中美貿易戰對報關業務的影響，公司營運總監鍾順群稱，本港報關量去年11月已出現下跌跡象。
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