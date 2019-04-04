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傳老恒和賣盤 獲李錦記洽購

2019-04-04 列印
　　來港上市剛好五年的內地料酒醬油龍頭企業老恒和釀造（2226），傳出主席陳衛忠正洽商賣盤，潛在買家包括本地老牌醬油廠李錦記和A股上市的海天味業。老恒和股價昨日應聲反彈，收升6.9%，報4.02元。

　　外媒引述消息人士指出，陳衛忠正尋求出售超過49%持股，負責交易的顧問已接觸李錦記及海天味業。由於現階段仍屬初商，賣盤不一定能成事。老恒和、李錦記及海天均未有回應傳聞。

　　據港交所（388）資料顯示，陳衛忠現時持老恒和49.35%股權，當中48.63%已扺押予建設銀行。值得留意的是，陳衛忠自去年10月以來，7次增持股份，至今持股由中期報告所顯示的48.7%，增至現時的49.35%。老恒和市現時市值約為23.27億元。
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