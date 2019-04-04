海航倘售Avolon持股 長實表態有意競投

馬勵志提到，長實對收購Avolon大多數股權持開放態度，並希望擴大飛機租賃業務版圖。根據長實2018年業績報告，去年飛機租賃業務收入為29.49億元，按年增近三成半，佔總收入4.57%；期內溢利貢獻為12.76億元。而截至去年年底，集團擁有120架窄體飛機及5架寬體飛機，平均機齡為5.7年。
擴大飛機租賃版圖
事實上，去年8月初曾經傳出海航集團計劃出售Avolon股權或Avolon部份飛機，而潛在買家包括李嘉誠及鄭家純旗下的公司。數日後Avolon公佈，日本歐力士斥資22億美元向海航集團旗下渤海金控購入該公司30%股權，相關交易去年11月完成。
Avolon總部位於愛爾蘭都柏林，並在上海及香港等地設有辦公室，其2018年租賃收入按年增一成至25.69億美元，盈利增三成至7.17億美元。截至2018年底，該公司擁有、管理及承諾的機隊為971架飛機，客戶達150個，業務覆蓋61個國家。
尋求倫敦收購資產
此外，馬勵志表示長實有意在海外進行收購，目標包括辦公室大樓、公用事業資產及基建，冀為集團帶來經常性及長遠收益。他又指，集團正尋求在倫敦收購資產，其實曾在當地競購一個辦公室大樓及護老院，惟未能成功。
不過去年亦有在倫敦成功收購的例子，集團斥10億英鎊收購5 Broadgate甲級寫字樓物業，該商廈2015年落成，建築面積為120萬平方呎，由瑞銀承租作為英國總部，租期至2035年。