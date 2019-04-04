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星展力爭成立內地證券公司

2019-04-04 列印
　　伴隨內地金融市場進一步開放，外資銀行也加快步伐，拓展業務。星展銀行（中國）首席執行官、行長葛甘牛（Neil Ge）稱，已向中證監遞交成立合資證券公司的申請材料，表明星展對中國資本市場長期看好，目前正在積極準備，爭取早日成立合資證券公司。不過，他並沒有透露合資方以及股權比例等細節。                

　　葛甘牛指出，星展銀行也是中國金融開放的見證者，早在1993年就在內地設立代表處，除了香港及澳門，星展銀行在廣州、深圳、東莞等華南地區，以及上海等地，已有70多家分行或支行，未來會借助在華南的優勢，加快拓展粵港澳大灣區業務。
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