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富衛有意上市 未定具體時間表

2019-04-04 列印
        李澤楷旗下的富衛保險過去屢傳出考慮上市，富衛香港及澳門首席市務總監謝振國指，集團有計劃上市，但未有具體的上市地點或者時間表。富衛香港去年新業務價值增長35%，其中內地客生意明顯回升，公司指今年首季投保內地客增長仍然維持動力。

　　富衛香港及澳門去年稅前盈利3.33億元，按年升12%，期內壽險業務年化保費按年升30%，至28.75億元。年內來自內地客年化保費增長45%，高於市場9%的平均增幅。富衛香港及澳門首席財務總監盧國聰表示，去年內地客新造保費佔其整體新造保費約35%，到今年首季依然維持在相若水平，認為內地客來港投保購買醫療產品的需求仍然持續。
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