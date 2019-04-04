﻿中環IFC外望——盧永仁辭任星美主席

一向百足咁多爪的盧永仁博士，最近又有新動向。今年1月中旬他才加盟星美控股（198）做主席，豈料不到3個月又唔撈。星美昨日公佈，由於盧博士同時是TVB（電視廣播、511）的獨立非執行董事，或涉及利益衝突，因此他禮拜一已辭任星美職務。



星美陷入財困，於去年9月停牌至今。由於星美欠TVB逾8億元，去年底有傳TVB有意成「白武士」，藉此進軍內地影視市場，跟着盧博士便在1月成為星美主席，制定重組方案。



星美上月中旬公佈，正以3種方式償還60億元債務，包括配售股份、為債權人以股換債，以及獲取少數股東注資。不過，TVB對入股有保留，現在盧博士退出星美，星美重組債務這條路似乎變得更艱難。如何收科？好戲還在後頭。



入股台灣沐春堂 東京中央：有協同效應



去年10月上市的東京中央拍賣（1939）早前宣佈，收購台灣拍賣行沐春堂34%股權，目前尚在定價，最快5月底完成。首席財務官邱仲珩表示，雙方可在客戶網絡及分配拍賣收藏品產生協同效應，並料公司3000至5000萬元的營運現金足以應付收購。



東京中央拍賣與賣方簽定的諒解備忘錄中，將收購沐春堂34%股權，邱仲珩表示，或會在日後行使優先購買權，增持該拍賣行。他稱，可與沐春堂在分配古董、書畫等收藏品到較佳的市場拍賣。



該公司早前發盈警，主要由於拍賣品價值難以預測和上市支出拖累盈利。邱稱，去年投資市況不穩，降低賣家出讓拍賣品的意願，亦令成交價微跌，不過今年日本春拍的表現與往年相若。他並指出，公司多年來的拍賣佣金率維持在20至25%，對比同行仍有上調空間，惟今年亦未打算加價。



邱仲珩說，公司主要拍賣中國書畫、古董、中日茶具等，每年在日本及香港各舉行兩次拍賣，買家逾80%為華人，過往香港每次可拍出600至700件，日本每次逾2000件。他稱，該公司去年開始拍賣潮玩或當代藝術，今年亦會涉足珠寶，目前仍在洽談中。收購沐春堂後，公司已有3個亞洲區重點市場，目前未打算進軍中國，但或會開拓歐美地區。



高瞻