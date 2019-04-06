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三星LG首季溢利倒退

2019-04-06 列印
　　韓國兩大電子產品巨頭三星電子及LG電子，分別公佈今年首季初步業績數據，三星電子首季經營溢利約6.2萬億（韓圜，下同），按年大跌六成，是自2014年第三季後最大跌幅；LG電子經營溢利按年跌約19%，至8996億元，但表現仍優於市場預期。

三星銷售放緩少賺六成

　　受晶片價格下跌及智能手機銷售放緩，三星電子首季銷售收入52萬億，按年跌14.13%，按季跌12.27%；經營溢利6.2萬億，按年跌六成，按季亦跌42.59%。三星電子早於3月底發盈警。受業績影響，三星電子昨日收跌0.2%。

　　LG則在移動業務虧損及電視機市場競爭激烈下，首季收入14.9萬億，去年同期為15.3萬億；經營溢利8996億元按年跌約19%，優於市場預期的8080億元。

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