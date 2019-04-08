恒生投資總裁李佩珊預測 A股將勁吸6300億外資

港股方面，李佩珊表示，港股首季已累積頗高的升幅，而市場上仍然存在不確定性，預料港股第二季會轉為整固，市況會較為波動，甚或出現調整。港股縱有調整，但她相信港股首季已見今年低位，得益於全球央行普遍實行寬鬆貨幣政策，和中央推出刺激經濟政策，均利好股市表現。中長線投資者可視短線波動為入市機會。她認為恒指於今年底的目標為31000點，而滬深300指數則上望4500點。
中資股與A股關聯度逾75%
在區內市場中，李佩珊看好A股表現可以跑出，特別是MSCI進一步納入A股，分階段增加A股權重，意味機構投資者在決定投資配置時，不能夠完全忽視配置A股。否則基金經理可能會承受「benchmark risk」（基準指數風險），令到回報偏離基準指數太多。
外資增持A股市場，李佩珊指出資金流向對本港股市也屬正面。恒生投資管理統計發現，香港及美國上市的中資股份與A股走勢非常類近，關聯度超過75%。
新經濟股續成大市亮點
去年5月及8月，MSCI提高A股納入權重期間，香港及美國上市的中資股票表現甚至較A股好。她解釋，外資增持A股，不代表「增加A股，就要減持H股或其他」，相信部份基金經理在初期未習慣直接投資A股，因而在香港及美國股市尋找A股替代品。
在板塊上，李佩珊相信新經濟股份繼續會是亮點，她以由新經濟行業組成的恒生中國新經濟指數，以及由傳統行業主導的MSCI中國指數的回報作比較，恒生中國新經濟指數過去3年的年度化總回報，較MSCI中國指數平均高出4.3%。
李佩珊今年看好的新經濟股份，包括電子商貿和非必需消費品，以及5G行業等。她又謂，去年為市場熟悉的新經濟科技股份出現調整，市盈率回到比較合理的水平，提供中長線投資的入市機會。