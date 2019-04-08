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恒生投資總裁李佩珊預測 A股將勁吸6300億外資

2019-04-08 列印
■李佩珊預料，隨A股納入國際性指數的權重增加，將促使約6300億元外資在兩年內流入A股。李駿穎攝
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        北上買A股的境外資金持續流入，今年1月經滬深股通北上資金淨流入創單月紀錄。恒生投資管理董事兼行政總裁李佩珊認為屬結構性資金流入，估計隨著A股納入國際性指數的權重分階段增加，將促使約6300億元外資在1至2年間流入A股，以新經濟板塊受外資青睞，料吸資逾2500億元。由於中港市場關聯度高，在港上市的中資新經濟股份也可望受惠。

        港股方面，李佩珊表示，港股首季已累積頗高的升幅，而市場上仍然存在不確定性，預料港股第二季會轉為整固，市況會較為波動，甚或出現調整。港股縱有調整，但她相信港股首季已見今年低位，得益於全球央行普遍實行寬鬆貨幣政策，和中央推出刺激經濟政策，均利好股市表現。中長線投資者可視短線波動為入市機會。她認為恒指於今年底的目標為31000點，而滬深300指數則上望4500點。

中資股與A股關聯度逾75%

　　在區內市場中，李佩珊看好A股表現可以跑出，特別是MSCI進一步納入A股，分階段增加A股權重，意味機構投資者在決定投資配置時，不能夠完全忽視配置A股。否則基金經理可能會承受「benchmark risk」（基準指數風險），令到回報偏離基準指數太多。

　　外資增持A股市場，李佩珊指出資金流向對本港股市也屬正面。恒生投資管理統計發現，香港及美國上市的中資股份與A股走勢非常類近，關聯度超過75%。

新經濟股續成大市亮點

  去年5月及8月，MSCI提高A股納入權重期間，香港及美國上市的中資股票表現甚至較A股好。她解釋，外資增持A股，不代表「增加A股，就要減持H股或其他」，相信部份基金經理在初期未習慣直接投資A股，因而在香港及美國股市尋找A股替代品。

　　在板塊上，李佩珊相信新經濟股份繼續會是亮點，她以由新經濟行業組成的恒生中國新經濟指數，以及由傳統行業主導的MSCI中國指數的回報作比較，恒生中國新經濟指數過去3年的年度化總回報，較MSCI中國指數平均高出4.3%。

　　李佩珊今年看好的新經濟股份，包括電子商貿和非必需消費品，以及5G行業等。她又謂，去年為市場熟悉的新經濟科技股份出現調整，市盈率回到比較合理的水平，提供中長線投資的入市機會。
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