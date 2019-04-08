攻LNG業務轉型成功 北燃冀成全國三大

務商，將主力發展液化天然氣（LNG），冀未來2年成為全國三大分銷商之一。對於去年股價曾遭斬倉，他稱會加強投資者關係，並考慮增持股權。
新世界發展（017）主席鄭家純侄兒鄭明傑稱，北燃藍天去年成功轉型，並首次錄得盈利，主要是找到清晰方向，今年會加強發展進口海氣的LNG，並物色合適的工業城市燃氣公司進行併購。他期望，未來2年公司可成為全國三大LNG分銷商，未來5年的定位為全方位燃氣綜合營運商，現在將「以點帶面」，集中於京、津、冀及長三角沿海地區已有的業務擴展，以尋求提升市佔率。
加強發展進口海氣
他稱，以往天然氣依靠內陸的管道氣為主，但近年海氣進口充足，LNG接收碼頭數量從2012年的8個增至現時逾20個，相信可成為主要能源供應之一。由於海氣進口成本較低，在定價亦可保持競爭力。他指出，去年LNG銷氣量約30至40萬噸，今年增長目標定於40至50%。
鄭明傑又表示，公司目前業務較多元，均以輕資產為主，碼頭主要與中石油（857）等合作使用，在進口、分銷、配送、物流、營運加氣站及工業供氣等，已有初步規劃，「公司產業鏈由上游原材料，已經有規模效益可大批採購，令我哋可以有價格優勢覆蓋市場，我哋亦都有一定儲運、配送能力，但唔會養過多車隊，避免折舊得好勁。」
目前該公司在LNG的點供毛利約每立方米0.7人民幣，城市燃氣毛利則每立方米0.6人民幣，而整體的毛利率約10%。鄭說，藉今年提升管理效益、開源節流等，相信毛利率可進一步提升。