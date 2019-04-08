◢ 江西銀行（1916）公佈，經薪酬與提名委員會進行資格審查及推薦後，委員會建議重選該行執行董事兼董事長陳曉明；行長兼副董事長羅焱及副行長兼董事會秘書徐繼紅為第二屆董事會執行董事。由於工作變動，第一屆董事會成員陳昱、曾智斌、唐先卿及郭田勇將不會參加第二屆董事會換屆選舉。
◢ 內地媒體報道，「保險通」很有可能成為深港通、滬港通、債券通以後，內地與香港金融市場互聯互通的又一個突破口，有可能以消費保障型的產品先行先試。《第一財經》引述中國（深圳）綜合開發研究院金融與現代產業研究所副所長余凌曲認為，在《粵港澳大灣區發展規劃綱要》利好下，三地保險市場必然互通，但不會一下子全放開，而是消費型或保障型的保險產品先放行，投資型的會逐步放寬額度，直到全部打通。
◢ 南韓傳媒引述消息報道，騰訊（700）與韓國車廠現代汽車簽訂合作協議，將合作研發自動駕駛車的軟件技術。雙方亦探討開發針對中國市場的車款，運用微信的數據優勢，並會於大數據等領域展開合作。消息人士指出，現代汽車有意於2030年推出首輛全自動駕駛汽車。
◢ 贛鋒鋰業（1772）公佈，與德國汽車製造商福士集團（Volkswagen AG）簽訂戰略合作備忘錄，未來10年將向福士及其供應商供應鋰化工產品，但在階段不涉及具體交易金額。在鋰材料供應協議之外，雙方還將在電池回收和固態電池等議題上進行合作。據公告指出，福士集團計劃在未來的6年將有逾70種新型純電動汽車進入市場，至2025年，福士集團大概有四分之一的車輛是純電動汽車，未來對電池原材料的需求將迅速增加。
◢ 自2016年停牌至今的明發集團（846），2018年度未審核盈利為13.34億元人民幣，但按年倒退13.53%。收入116.07億元人民幣，按年增16.5%。股份停牌前報1.89元，將繼續停牌。