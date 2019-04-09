波音減產737 股價瀉逾5% 觀望美企季績 杜指挫83點

杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26341，跌83點；納斯達克指數收報7953點，升15點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見66.80港元，較香港收市價升0.1港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見381.78港元，較香港收市價升.158港元。
通用電氣曾跌逾8%
中美貿易談判接近尾聲，新華社報道，中美結束第九輪經貿高級別磋商，雙方討論技術轉讓、知識產權保護、非關稅措施、服務業、農業、貿易平衡、實施機制等協議文本，並取得新進展。
個股方面，通用電氣遭歐盟罰款5200萬歐羅（約4.6億港元），摩通大通將其未來12個月目標價，由6美元減至5美元，拖累股價早段下跌逾8%；波音公佈未來數周將737 MAX產量削減五分一，加上遭美銀美林下調評級至中性，股價曾跌逾5%。
英國脫歐方面，雖然首相文翠珊有意與工黨談判解決問題，但據接近談判人士指出，文翠珊未肯讓步留在關稅同盟，未能回應工黨最核心要求，故談判前景仍難料。英國文化、媒體和體育大臣衞俊明（Jeremy Wright）則表示，政府將繼續與工黨進行協商，試圖為英國脫歐僵局找到解決方案。
不過，工黨影子脫歐事務大臣施紀賢（Keir Starmer）表示，工黨與首相文翠珊政府，未能在達成脫歐協議問題上取得進展。
另外，歐盟經濟事務專員莫斯科維奇（Pierre Moscovici）相信，英國不會在4月12日（周五）無協議脫歐，惟文翠珊需要先說服歐盟領導人延遲脫歐有益。文翠珊本周將前赴布魯塞爾出席歐盟峰會，尋求支持容許英國稍為押後脫歐日期。
恒指重越三萬關收市
港股方面，在憧憬中美即將達成貿易協議下，恒指自去年6月15日以來，首度重越三萬點大關收市。恒指昨日高見30185點，收報30077點，升140點。大市交投保持暢旺，昨日成交金額報1215億元，連續六個交易日逾千億元。
耀才證券研究部分析員鄭銳敏對港股後市持正面態度，他指出即使昨日A股向下，仍未影響恒指上升趨勢，並於三萬點之上收市。鄭銳敏認為，只要恒指守住二萬九關，可先行上望30250點水平，回補去年年中下跌裂口，其後進一步挑戰三萬一關口。