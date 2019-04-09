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投資基金公會：積金自願供款佳

2019-04-09 列印
        投資基金公會行政委員會成員、宏利資產管理香港亞洲區財富及資產管理零售業務部區域主管李錦榮表示，受英國脫歐問題等外圍因素所影響，市況會較為波動，建議市民要審慎作出風險管理，應該每季檢視個人的強積金戶口。

        李錦榮指出，香港人的平均壽命較長，有更多潛在風險需要管理，而沒有扣稅的強積金特別自願性供款（SVC）則較為靈活，毋須等到65歲才可提取。不過，若市民計劃將整筆供款用於65歲之後的話，選擇可扣稅自願性供款（TVC）則可享稅務優惠，建議市民先審視自己的個人需要。

        投資基金公會行政總裁黃王慈明表示，政府推出強積金可扣稅自願性供款，扣稅為市民提供很大誘因，來提高供款增加退休儲備。
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