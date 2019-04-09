自願醫保掀價格戰 永明標準計劃3488元

自願醫保推行，保險公司爭相出招搶客，雖然有虛擬保險公司推出保費較廉的計劃，但傳統保險公司永明金融亦以價格招徠，推出自願醫保的「標準計劃」，以50歲男士為例，年繳保費為每年3488元，比較市場上同一計劃，保費動輒要4000元以上，可以平逾27%。



李玉麒指出，更多投保人接受在日間手術中心進行簡單的手術，將降低公司理賠成本，令保費有下調的空間。



李玉麒表示，公司在釐定保費時，已依據過往理賠數據，以及其他成本如佣金和營運成本等，確保目前的保費是合適的水平，絕非「割喉式」價格戰。保費水平會每年檢討，按市場醫療成本變動調整保費。



日間手術降成本



她又謂，自願醫保計劃的透明度高，在市場競爭環境下，首年強行壓低保費來搶客的意義並不大，因為首年低價吸客後，翌年續保時再大幅加價，客戶「見到明年保費加咁多會轉走」。



市場上有其他保險公司推出各種優惠作招徠，如保費回贈，或最低價保證等。李玉麒指出，需要注意首年保費雖然有優惠，但日後優惠取消後，投保人若想轉換保險公司則需要重新再核保，惟投保人身體可能狀況有變，將會出現風險。



永明金融的「標準計劃」在其他保障上，加添日間手術現金保障，每項手術1000元。李玉麒表示，現時白內障、大腸鏡檢查等手術都可以在日間手術中心進行，但醫療開支較住院可以相差2至3倍。她又謂，過去客戶日間手術中心的使用量有所提高，公司理賠成本有改善，令醫保產品的保費有下調空間。



現金保障每項千元



永明金融旗下的「永明貼心醫療保」在去年4月便下調了各年齡層的保費，譬如31歲的投保者在續保時，保費仍維持上一年度的水平。



永明金融目前仍有一款「靈活計劃」等待審批，李玉麒表示會待「靈活計劃」獲批後，一併公佈現有醫保客戶「轉保」的安排。