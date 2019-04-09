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內地今起下調進口稅率

2019-04-09 列印
        內地今日起下調食品、藥品以及紡織品的進口稅率，由現行15%、25%的稅率，調低至13%、20%。國務院關稅稅則委員會表示，調整進口物品進口稅是為了促進擴大進口和消費。預期內地的食品，以及抗癌藥和罕見病藥都會進一步減價。

　　國務院關稅稅則委員會昨公佈，由今日起調整俗稱行郵稅的進境物品進口稅，包括將稅目1包括的食品、書報刊物和家具等的進口稅稅率由15%降至13%；稅目2包括的紡織品及其製成品，進口稅稅率由25%降至20%。其次，是對國家規定減按3%徵收進口環節增值稅的進口藥品，按照稅率較低的貨物稅率徵稅。
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