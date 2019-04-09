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吉利上季汽車出口勁增四倍

2019-04-09 列印
        吉利（175）昨公佈首季的汽車銷情按年回落5%，但出口量增4倍，比亞迪（1211）則按年略增5%，長城（2333）同期按年升逾一成。

　　吉利汽車公佈，今年首季總銷量36.66萬輛，按年減少約5%，但已達到全年銷量目標151萬輛的24%。單計3月，總銷量12.46萬輛，按年增長約3%，按月則增長約49%。3月內，中國市場總銷量為11.67萬輛，按年減少約2%，惟出口量按年增長超過4倍，至7954輛。

　　比亞迪（1211）三月份銷量4.68萬輛，首季銷量11.76萬輛，按年增加5.19%。三月份新能源汽車銷量3.08萬輛，首三個月新能源汽車銷量7.31萬輛，按年增加1.47倍，惟燃油汽車首三個月銷量按年下跌接近46%。
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