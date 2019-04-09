港匯反覆曾觸弱方保證 午後急彈拆息續高企

雖然長假期完結，但港元拆息未見如常回落，1至3月拆息昨全線抽高。據財資市場公會的網頁資料顯示，隔夜息高報1.899厘；1周及2周拆息亦高逾1.8厘；與供樓相關的1個月拆息則四連升，報1.727厘。
港匯在下午約四時半前一直挨近7.85偏弱水平，之後卻急速反彈，接近晚上七時進一步升至7.8466，較對上一個交易日上升30點子，截至晚上約八時報7.8467。
港匯料終重返7.85水平
上商財資業務處研究部主管林俊泓指，清明假期後，短期港元拆息理應回落，但昨仍然高企，或受到銀行體系總結餘已降至543億元有關，同時昨日出現市場資金歸邊情況，資金主要集中於個別大行手中，但台資及星資等外資銀行的信貸額度可能出問題，無法從大行拆入資金，轉移向其他同業拆錢，則要捱貴息，繼而扯高拆息。他相信上述因素令港匯突走強。
東亞銀行（023）高級外匯市場策略師葉澤恆則指，季結及長假後，拆息依然高企，現1個月期港美息差僅76點子，套息誘因不大，或令市場相信港匯短期內未必再觸及7.85，因此引發歐美的港元沽空盤平倉，並使港匯突然急升。葉估計復活長期即將來臨，故此前拆息仍會偏緊，港匯將略為偏強，最終視乎沽空盤的平倉量。
然而，林認為港匯轉強幅度有限，雖然港美息差收窄，但以現匯價水位套息有利賺匯水，因美元有上升空間，故可繼續吸引套息活動，料港匯未來將再觸及7.85，金管局亦會再入市買港元，資金將持續流出港元。