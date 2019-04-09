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中石化油服奪40億管道工程

2019-04-09 列印
        中石化油服（1033）昨公佈，近日全資子公司中石化石油工程建設，獲得中國石油化工天然氣分公司青寧輸氣管道工程，EPC總承包工程的第1標段及第2標段，施工期為20個月，中標金額約40億元（人民幣，下同），即約佔公司2018年度營業收入584.09億元的6.85%。

　　公司早前公佈2018年度業績，按國際會計準則，收入按年增兩成，至584.09億元，期內虧轉盈，盈利2.4億元。滙豐環球研究發表報告，指出內地能源政策正推動上游資本支出的增長，這對公司中期前景甚為有利。預期在最壞情況下，公司收入仍可維持中單位數的增長。
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