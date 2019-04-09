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京東夥中遠海運創合資公司

2019-04-09 列印
        京東集團與中遠海運集團旗下公司宣佈於上海成立合資公司，京東表示，雙方將全力打造線上線下綜合國際供應鏈服務平台，更好地服務全球客戶，並協助中國物流業進一步轉型升級。

　　京東指出，合資公司為京東物流全球智能供應鏈基礎網絡（GSSC）戰略的重要載體，雙方承諾將對方視為優先合作夥伴，以各自現有的跨境物流業務為基礎，充份利用及整合雙方優勢資源，搭建全球空運及海運跨境物流供應鏈網絡，並延伸金融及數據等服務，冀成為行業領先的端到端綜合國際供應鏈服務平台。

　　京東物流CEO王振輝稱，合資公司的成立有助提升為客戶提供全球「端到端」綜合服務能力，更快更好實現「全球買、全球賣」。
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