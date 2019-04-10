擬向歐盟產品加徵關稅 歐美貿戰開打 美股挫190點

美國這邊廂跟中國貿易談判有望數星期內達成協議，但那邊廂又跟歐盟挑起新戰線，並拖累美股表現。美國總統特朗普在社交媒體Twitter發文表示，正式向歐盟110億美元產品加徵關稅，而歐盟早前已經表明會報復，料歐美貿易戰會牽動投資市場情緒。



美股杜指開市初段下跌近200點報26145點，納指亦跌22點。至於歐洲的英、法、德股市尾段均下跌，但跌幅不足半個百分點。



國基會降全球經濟預測



另外，國際貨幣基金組織調低今年全球經濟增長預測，由一月時估計的3.5%降至3.3%，創金融海嘯以來新低，亦為半年內第三度下調預測。



基金組織表示，經過前兩年增長後，環球經濟擴張步伐在去年下半年減慢，全球貿易摩擦及中美互徵關稅，使商業信心下滑，再加上很多經濟體的政策不明朗，令經濟活動轉弱，警告經濟有繼續下行風險。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26150點，跌190點；納斯達克指數收報7909點，跌44點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見66.86港元，較香港收市價跌0.08港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見381.57港元，較香港收市價跌2.03港元。



至於港股方面投資氣氛偏好，未受內地A股回軟影響，繼日前破三萬點關成功後，恒指升勢未止，於三萬關樓上反覆整固，收報30157點，升80點，兩日累升221點。科網、手機及5G概念股受捧，周一遭摩根大通減持717萬股的騰訊（700）仍漲0.89%收報383.6元，舜宇（2382）及瑞聲（2018）分別錄得八連升及七連升。5G概念股發力向上，鐵塔（788）再創上市後新高，收漲7.9%報2.18元，兩日累積抽升14%。



港股先跌後回升，連升兩日。恒指輕微低開11點報30065點，開市後走勢較軟，最多跌58點見30018點的全日低，其後三萬大關具支持力，拗腰上升，於30100點水平反覆爭持，收報30157點，升80點；國指亦走高，收報11815，升21點，成交金額1141.8億元。周一遭摩根大通減持717萬股的騰訊仍漲0.89%收報383.6元；滙控（005）升0.45%收報67元。