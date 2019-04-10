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港匯續強曾見7.8414

2019-04-10 列印
        本港短息繼續扯緊，隔夜拆息升穿2厘，港匯則連續第二日轉強，午後曾見7.8414，為逾兩個月高位。港匯於歐洲交易時段維持升逾40點子，在7.842水平徘徊。財資界人士認為，港匯轉強，不排除與市場氣氛好轉，促使資金流入港股有關，但對港匯強勢能否持續則有保留。

　　東亞銀行高級外匯市場策略師葉澤恆表示，市場原來種種的負面消息，突然轉趨正面，包括中美貿易談判有進展，加上環球央行轉口風，維持鴿派的貨幣政策，令到投資市場氣氛好轉。資金重投高風險資產，港股是其中之一，促使港匯轉強，暫時脫離7.85弱方兌換保證水平。星展香港經濟研究部經濟師謝家曦亦認為，港股重上3萬點心理大關，有逐步邁向去年高位之勢，吸引資金重新流入本港。
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