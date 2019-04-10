百威英博傳月內來港 籌392億問鼎新股「探花」

百威啤酒母公司、全球最大啤酒廠百威英博（Anheuser-Busch InBev）傳將在月內分拆亞洲業務於本港上市，估值可達700億美元（約5490億港元），集資50億美元（約392億港元），更希望今年夏季內成功掛牌。若成事，將有望成為2017年以來新股集資榜「探花」。



據外媒報道，百威英博計劃出售20%股份，集資至少50億美元，資金將用以減少債務。據報，摩根大通及摩根士丹利已於年初被委託為安排行，而銀行對百威英博旗下的亞洲業務所給予的估值高達700億美元。報道引述百威英博發言人表示，對於亞洲業務上市或其他潛在交易，目前尚未有最終定案。



出售兩成股份



百威旗下經營超過500個啤酒品牌，包括全球旗艦品牌百威、科羅娜（Corona）和Stella Artois，跨國品牌Beck's、城堡啤Kasteel Donker、Castle Lite、Leffe和白啤Hoegaarden，以及在不同地區的多隻當地品牌，如內地的哈爾濱啤酒及福建的雪津啤酒等。百威於1995年正式進入中國市場，其官方網站指，至今在中國的投資超過30多億美元，目前在國內十多個省擁有35家世界級啤酒廠，員工總數近19000人。



百威總部位於比利時的魯汶，集團現時於歐洲交易所上市，並同時在墨西哥交易所和南非的約翰內斯堡交易所作次級上市，以及在美國以預託證券形式在紐約交易所第二上市。據官網指，根據2018年统計，百威全球總收入達546億美元（不包括合資企業和關聯企業）。



去年本港新股集資重奪全球首位殊榮，惟今年首季新股未能承接聲勢，而早前港交（388）在三年計劃中又強調會加強吸引國際企業來港作第二上市，因此相信若今次百威能成功來港上市，而且集資額接近400億元之高，有望成為今年新股之集資王，亦勢將為本港的新股地位打下強心針。



其他新股消息方面，內地財新傳媒傳計劃在兩三年內來港上市。外媒引述消息報道指，財新的最新一輪融資，正尋求集資1億至2億美元，以支持業務增長。