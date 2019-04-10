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保險投訴局料自願醫保投訴增

2019-04-10 列印
　　保險投訴局保險索償投訴委員會徐福燊表示，現時暫難以估計本月推行的自願醫保情況，但稱若更多人購買保險，相信投訴必定會增加，但現階段仍難以估計。徐福燊亦表示，目前未見投訴機制有被濫用的情況，認為投訴機制對保險公司有一定的約束力，因此無計劃就表證不成立等投訴個案收取行政費用。

　　另外，保險投訴局委任的保險索償投訴委員會公佈，去年共接獲598宗新投訴個案，按年下跌9.7%。根據索償投訴統計數字，去年在414宗已審結的索償投訴個案糾紛中，有89位投訴人獲得保險公司賠償，而被裁定投訴得直的個案有15宗，涉及總金額達716萬。
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