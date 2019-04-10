  • 2019年4月10日 星期三
  • 26º
  • 84%
熱門： 佔中選民登記冊點數卡派錢4000元假鈔

日報新聞 > 財經

HKTVmall上月生意增八成

2019-04-10 列印
        香港電視（1137）昨公佈，今年首3個月旗下HKTVmall及HoKoBuy（網購平台及門市）的合併營運數據，各月份的平均每日定單量及定單總商品交易額均錄得按年增長，增幅大致介乎六成至八成。其中3月定單總商品交易額2.29億元，按年增81.75%，按月增兩成八。

　　3月份平均每日定單量為1.34萬，按年增5300張或65.43%，按月增8.94%；平均每張定單金額為553元，按年增52元或一成，按月增30元或5.74%。至於1月及2月，1月平均每日定單量1.36萬張，按年增七成八，平均每張定單金額536元，與去年同期的537元比較大致持平，定單總商品交易額亦增七成八，至2.26億元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd