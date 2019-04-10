非凡派特息0.148元 李寧及家族袋12億

「體操王子」李寧旗下兩公司業績報喜，隨即回報自己。非凡中國（8032）早前配售李寧公司（2331）股權後，昨宣佈派特別股息每股0.148元，計及未行使的可換股債券權益獲得的分派，李寧及家族成員可獲得近12.2億元現金。



這次非凡中國派發特別股息，亦是2010年李寧入主以來首次派息，昨日經計及業務、財務及現金流量狀況後，決定派發每股0.148元特別息，合計13.11億元。



換股債持有人亦受惠



同時，該公司亦向未償還可換股債券持有人支付等值派送，共3.55億元，兩者共斥資約16.67億元。



李寧及家族成員目前持有非凡中國約65.9%股權。根據港交所股權披露顯示，截至1月20日，計及可換股債券的可換取權益，李寧擁有等同於非凡中國近82.4億股的權益，即佔目前已發行總股數93.07%。換言之，他及其家族成員可獲發12.19億元特別股息。



非凡中國在上月27日，以每股11.62元，完成場外配售李寧公司6.8%股份，套現17.3億元，作價較李寧公司當時前一天收市價折讓4.75%。非凡中國指出，配售旨在把部份投資變現，所得資金會用於一般營運用途，以及派發今次特別息，並表明會繼續持有餘下李寧公司的股權作長期投資。完成後配售後，非凡中國仍持有李寧公司6.9%股權，以及兩筆可換股債券，相當於現時股本11.4%權益。



李寧旗下兩公司去年業績亮麗，李寧公司去年純利7.15億元人民幣，按年升38.8%。非凡中國則扭虧為盈，賺7700萬元，主要是與客戶定立的新商務合約，帶動體育及社區發展業務收入，令整體收入按年大增85.2%，至11.35億元。該兩股股價亦隨體育股今年「落鑊」而受追捧，李寧公司昨收報13.3元，升5.2%，創8年新高；非凡中國亦報0.76元，升7%，為近兩個半月高位。