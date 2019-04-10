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立橋人壽獲批經營長期保險業務

2019-04-10 列印
　　立橋保險集團全資附屬公司立橋人壽，昨日宣佈獲香港保險業監管局批准，在香港經營長期保險業務。立橋人壽行政總裁李滿能表示，本港對退休、醫療及人壽保障方案需求殷切，瞄準壽險市場未來發展潛力，將專注本地市場。

　　獲授權經營長期業務，即意味可以在港經營年金和人壽保障等產品。李滿能表示，香港面對人口老齡化及平均壽命延長、醫療成本上漲與整體家庭保險保障不足等社會趨勢，對退休、醫療及人壽保障方案需求殷切。此外，香港擁有高度開放國際金融中心的優勢，配合大灣區的發展策略，看好本港保險業前景。

　　立橋保險集團是在2016年8月底，收購豐亞保險（香港），並於2017年6月易名為立橋保險，提供車保及旅遊保及火險等一般保險產品，現時再獲批在港經營長期保險業務。
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