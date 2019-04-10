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中裕燃氣今年銷售冀升30%

2019-04-10 列印
　　中裕燃氣（3633）去年天然氣銷售量按年升21.7%，至16.2億立方米。該公司行政總裁呂小強昨表示，期望今年天然氣銷售量有30%增長，目標可達至21億立方米；年內目標新增管道燃氣接駁用戶數達70萬戶，其中「煤改氣」增長45萬戶，其餘增長25萬戶。

　　該公司今年1月公佈收購了兩家天然氣公司，投資者關係經理邱天表示，今年續會投入4至5億元人民幣用於收購，會重點關注四川省燃氣項目，但目前未有具體項目可披露。呂小強指出，公司會優先選擇已有盈利、現金流，及有潛力繼續開發客戶的項目，期望通過收購可提升該公司的氣源協調能力，及有助公司多元化發展。

　　受上游供應商加價影響，該公司管道天然氣銷售的毛利率去年減少3.9個百分點，至8.1%。呂小強預計，今年毛利率表現將平穩，甚至有所改善。
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