﻿中環IFC外望——「打工皇帝」霍大班年薪2.2億

小超李澤鉅上年接手長和系（001）後，手下猛將待遇一啲都無受影響，人稱「打工皇帝」的霍建寧大半生貢獻同一個集團，人工幾乎年年加，上年待遇當然亦不薄，連同基本薪酬、津貼、花紅、公積金、董事袍金等，總共袋走2.26億元人工，加幅達7.5%。另外還有他擔任長和系附屬公司董事期間收取的袍金未計算在內。



李澤鉅獲加薪10%



李澤鉅對員工慷慨，對自己亦一樣疏爽，上年連同長江基建（1038）酬金，合共獲得1.12億元，按年加幅超過一成。他的爸爸李嘉誠向來只拿象徵式5000元董事袍金，由於去年已退休並轉任資深顧問，酬勞亦都「大縮水」，只有1781元。



霍建寧為人低調，但每年在業績發布會都會坐在主席旁邊，幫手招架一些記者提問，今年就回答較多淡馬錫出售屈臣氏股權傳聞，間中亦向李澤鉅「咬耳仔」提水，可見佢仍然十分受器重。



上商宴請安老按揭客戶



傳統銀行講求與客戶建立長遠的關係，本港老牌傳統銀行有優勢，都繼續落力同客戶聯繫感情。上海商業銀行早前就請咗數百位在上商承造安老按揭的客戶食飯，除咗上商行政總裁郭錫志出席外，按證執行董事兼總裁李令翔都畀面出席。



現場以懷舊做主題，聽聞嗰日郭錫志和上商管理層，與客戶齊齊分享退休心得同保健心得。上商都好貼心請咗物理治療師分享有關骨質疏鬆、關節、認知障礙、中風等的健康知識，仲即席示範及教授簡單的保養運動。當然不少得有問答遊戲及禮品派發環節。



上商就話，會繼續與香港按揭證券有限公司緊密合作，於全線分行推廣安老按揭計劃。未來繼續透過舉辦各類型的講座及小型巡迴展覽，讓更多人了解安老按揭服務及吸納更多新客戶。



高瞻